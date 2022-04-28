Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye ve Panama iki önemli turizm ülkesi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Erika Mouynes ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmesinin ardından Mouynes ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Panama'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Diplomatik, ekonomik ve ticari kapasitesi ile bölgesinde önemli bir rol oynayan Panama'yı değerli bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye ve Panama ticaret ve lojistik için önemli bölgesel merkezlerdir. Son zamanlarda ülkelerimiz arasındaki sıklaşan temaslardan memnunuz” dedi.

“Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yoğunlaştırmak konusunda mutabık kaldık”

Panama Dışişleri Bakanı Mouynes'i Antalya Diplomasi Forumu'nda ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bugün kendisiyle ikili işlerimize dair somut konuları ele aldık. Siyasi diyaloğumuzu, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yoğunlaştırmak konusunda mutabık kaldık. Özellikle siyasi istişare mekanizması kurulması konusunda da mutabık kaldık” dedi.

“Ticaretimiz geçen sene yüzde 50 arttı”

Mouynes ile Türkiye-Panama arasındaki ekonomi işbirliğini nasıl geliştirebileceğini ele aldıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Ticaretimiz geçen sene yüzde 50 artarak, 323 milyon dolara ulaştı. Burada tabi bizim lehimize ciddi bir açık var. Bunu dengelemek için dün akşam çalışma yemeğinde kabineden bakan arkadaşlarımız bize katıldı. Bunları değerlendiriyoruz hem ticareti artıracağız, hem dengeli hala getireceğiz. Özellikle turizm, inşaat, enerji lojistik alanlarında ülkelerimiz arasında büyük bir potansiyel bulunuyor. Biraz sonra imzalayacağımız ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması ülkelerimiz arasında karma ekonomik komisyonunun ve iş konseyinin kurulmasını sağlayacak” dedi.

Türk firmalarının Panama'ya olan ilgisinin arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Son zamanlarda firmalarımızın Panama'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. En sonra Expo fuarına 18 firmamız katıldı. Bizde firmalarımızı özellikle turizm, inşaat, enerji lojistik alanında Panama'da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz” dedi.

“Türkiye ve Panama iki önemli turizm ülkesi, bugün imzalayacağımız turizm işbirliği anlaşması bu anlamda işbirliğimizi daha da güçlendirecek”

Eğitim, kültür, Türk dilinin Panama üniversitelerinde okutulması dahil bir çok alanda Türkiye-Panama arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini ve işbirliğini nasıl güçlendirebileceklerini ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Bölgesel konuları da ele aldık. Mouynes Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi, bende Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgemiz hakkında bilgiler verdik. Düzensiz göçlerle ilgili nasıl işbirliği yapabileceğimizi de konuştuk” dedi.