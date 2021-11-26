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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Bakanlar Toplantısı için geldiği Türkmenistan’da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi. Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, da Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un davetine icabetle, hem resmi ziyarette bulunmak hem Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi'ne katılmak amacıyla yarın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gelecek.

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