Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner'

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında bölgesel konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildi. Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya gelen Çavuşoğlu-Zarif gerçekleşen zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

“Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak”

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz diğer toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. İkili düzeyde ziyaretlerimiz olacak. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak. Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde. Hazırlıkları bugün başlatmış olduk” dedi.

“ABD, Trump yönetimiyle nükleer anlaşamadan geri çekildi, umarım Biden yönetimiyle geri dönerler”

Cevad Zarif'le bölgesel konuları ve bu konulardaki iş birliğimizi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran bakan Çavuşoğlu, “Suriye'deki genel durum, Irak, Körfez ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri birlikte ele aldık. Güney Kafkasya'da bir ateşkes var ve hepimiz bunun kalıcı olmasını istiyoruz, sadece istemek yetmez. Zarif buraya gelmeden önce Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı ziyaret etti. Bunları da ele aldık. Güney Kafkasya'daki ateşkes herkesin yararınadır ama en çok, Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. İran ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri katkı sağladık. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan geri çekildi, umarım Biden yönetimiyle geri dönerler. Kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur. Türkiye olarak Cevad Zarif'e ve İran'a desteğimiz tam” ifadelerini kullandı.

“Sayın Erdoğan'ı yakın zamanda İran'a bekliyoruz”

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif açıklamalarda bulundu.

Cevad Zarif yaptığı açıklamalarda “İran ve Türkiye zor günlerde birbirlerinin yanlarında olmuşlardır. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi biliyoruz. Umarım ABD'de terör devleti gittikten sonra İran, Türkiye halkını ve bölge halkını daha güzel günler bekliyor olacaktır. Ambargolar ve koronavirüs nedeniyle ticari ilişkilerimizin azaldığını görüyoruz. Bu ticari ilişkileri ileriye götüreceğimize inanıyoruz. Biz bugün transit, ticaret ve enerji konularında iş birliğini ele aldık, çok güzel yapıcı bir görüşme oldu. En temel amacımız karşılıklı olarak faaliyet gösteren şirketlerin sorunlarını çözmek. Bizim için Türk şirketlerinin İran'da olması çok önemlidir. Biz sayın Erdoğan'ı yakın zamanda İran'a bekliyoruz, bunun görüşmelerini yapacağız. İran Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanları toplantısını İran'da gerçekleştireceğiz. Türkiye Azerbaycan ve Rusya cumhurbaşkanlarının önerisiyle bu ziyareti başlattım, bugün diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra burada olmaktan çok mutluyum. Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan ziyaretinde konuştuklarımızı aktardım, dilerim ki iş birliği için bu ortamı sağlamış oluruz” diye konuştu.

“Güzel haberler alacağız”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci için sorulan soru üzerine, "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız. Süreç devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bu bölgede korsanların gemilere saldırıları ilk değil, son da olmayacak gibi. Gemilere yönelik saldırıların önlenmesi için neler yapılabilir, bunu da ele alacağız” diye konuştu.

“İran ve Türkiye her zaman iyi ilişkiler içindedir”

Bir basın mensubunun Türkiye ve İran'ın gelecekteki vizyonunu nasıl görüyorsunuz şeklindeki soru üzerine İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye her zaman iyi ilişkiler içindedir ve bu böyle devam edecektir. Bizim bugün yeni iş birliği yapma fırsatlarımız var. Sadece Suriye üzerinde değil Kafkasya üzerinde de. Aynı zamanda bugün Afgan kardeşlerimizin talebi üzerine Afganistan-İran-Türkiye iş birliği toplantıları üzerine konuştuk. İran ve Türkiye arasında iş birliği fırsatları geniştir, inşallah Amerika'nın mantıklı tutumuyla ilişkilerimiz daha da derinleşecek" dedi.

“Bölgede barışı kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz”

Aynı soruya Bakan Çavuşoğlu ise, "İran'la en zor zamanlarda dayanışma içinde olduk. Türkiye olarak ABD'nin yaptırımlarına duruşumuz bellidir. İki ülke arasındaki ilişkiler bölgenin istikrarı ve huzuru için de önemli. Irak ve Suriye'nin istikrarı için çaba sarf ediyoruz. Bölgede barışı kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün dünyada zorluklar var, zorlukların çoğu da bizim bölgemizde" yanıtını verdi.

“ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını en sert şekilde kınadık”

ABD'nin Türkiye ve İran'a yönelik aldığı yaptırım kararı ve İran'ın nükleer programına yönelik soru üzerine İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Biz ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını en sert şekilde kınadık, onlara en ufak şekilde değer vermiyoruz. ABD yaptırım uygulamaya alışmıştır. Nükleer anlaşma konuşuldu, yeni maddeler eklenemez. ABD anlaşmaya bağlı kalan ülkelere baskı uyguladı. Biz nükleer silaha inanç ve stratejik olarak karşıyız. Onu kesinlikle güven aracı olarak görmüyoruz. Hatta bütün nükleer silahlarının yok edilmesinden yanayız. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyoruz, ABD tek taraflı olarak 'Kapsamlı Eylem Planından' çekilmiştir. ABD için bu anlaşmaya geri dönmek bir görevdir. ABD taahhütlerini yerine getirdiği an, biz de taahhütlerimizi yerine getireceğiz. ABD'nin yeni devletinin iddiaları, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi yönündedir. Bu iddialar mantıklı değil" dedi.

Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim

