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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, dünkü temasları kapsamında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan Yeni Zelanda zirvesinde konuşmuştu. Yapımı devam eden Türkevi binasını ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u kabul etmiş daha sonra da Türk-Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etmişti. New York'taki temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu, daha sonra Washington'a geldi. Çavuşoğlu, Washington'da NATO'nun kuruluşunun 70. yıldönümünde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.  

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