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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı A.K. Abdul Momen’in davetine icabetle 22-23 Aralık tarihlerinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, Bangladeşli mevkidaşı A.K. Abdul Momen'in davetine icabetle 22-23 Aralık 2020 tarihlerinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimiz tüm veçheleriyle ele alınacak, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımızın ziyareti sırasında Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle ayrıca Sayın Bakanımız Dakka Büyükelçiliğimizin yeni binasının resmi açılışını da gerçekleştirecektir” denildi.

Musa Erdoğan

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