Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Zorlukların üstesinden gelmek için ekonomik işbirliğimizi hızlandırmalıyız'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmasında, yakın zamanda EİT'nin genişlemesinin 30. yılını kutladıklarını belirterek, genişleme ile EİT'nin bölgede ekonomik işbirliği için birincil platform haline geldiğini ifade etti. Çavuşoğlu, “Sevgili kardeşlerim, bugün küresel ekonomi büyük zorluklarla karşı karşıya. Gıda ve enerji fiyatları sürekli artıyor. Küresel tedarik zincirlerinde aksamalar ve değişimler yaşanıyor. Küresel ekonomik büyüme tam olarak toparlanamadı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için ekonomik işbirliğimizi hızlandırmalıyız. Ulaşım ve lojistik ağlarımızı geliştirmeliyiz” dedi.

EİT Ticaret Anlaşması (ECOTA) ve Ticareti Kolaylaştırma Stratejisi gibi bölgesel ticareti geliştirecek araçlardan sonuna kadar yararlanmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, “ECHO Vizyon 2025 belgesinde vurgulandığı gibi tüm stratejik sektörlerde işbirliğimizi geliştirmeli ve ECO Bank'ı da güçlendirmeliyiz” dedi.

EİT'nin daha etkin ve görünür bir organizasyon haline getirmek için çalışmaları sürdürmeleri gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Önce Bakan Yardımcılarımızın ‘Beyin Fırtınası Oturumunu' kalıcı ‘Üst Düzey Komite'ye dönüştüreceğiz. İkinci olarak, fon sağlayan ve sağlamayan üye terminolojisini de terk ediyoruz. Kazakistan'ın girişimiyle, tüm üyeler tarafından aidiyet düzeyini artıracağını umarak bu girişimi destekledik. Üçüncüsü, sekreteryayı güçlendirmemiz gerekiyor. Söz verildiği gibi, Türkiye bu amaçla tahsis edilen tüm boş kadroları doldurmuştur” dedi.

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