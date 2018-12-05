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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Uluslararası bir soruşturmaya da gitmekten çekinmeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan'daki soruşturmalardan bilgi edinmek istedik ama edinemedik. Biz bilgileri paylaşıyoruz ama Suudi Arabistan'ın da şeffaf olması gerekiyor. Onun yerine çelişkili ifadeler görüyoruz. Diğer taraftan hala ceset bulunamadı. Bizim tarafımızdan soruşturma derinleştirilerek devam ettiriliyor. Uluslararası bir soruşturmaya da gitmekten çekinmeyiz. Biz kendi topraklarımızda işlenmiş, önceden planlanmış cinayetin aydınlatılması için çalışıyoruz” dedi.  

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