Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şöyle;

Madrid'de görüşmelerde müzakereler devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kırmızı çizgilerini açıkladı. PKK, NATO'nun da terör listesinde. İlk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı.

Ayrıca, Finlandiya ve İsveç NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin milli güvenlik endişelerine saygı duymalılar. Onlar da başbakanları ve cumhurbaşkanları terör örgütlerine herhangi bir destek vermeyeceklerini kabul ettiler.

İki sorunumuz var. Birinci PKK gibi terör örgütlerinin faaliyetleri. İkincisi ise sanayi ürünlerinde uygulanan bize yönelik ambargo.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu süreçte devreye girdi. Biz kendi taslağımızı gönderdik. En son görüşmede, NATO Zirvesi'nden birkaç gün önce, bu iki ülke bizim taleplerimizi kabul etti. Ancak, bazı konularda görüş ayrılıkları devam etti.

İsveç ve Finlandiya terörizmle mücadelede Türkiye ile tam işbirliği taahhüt ediyor.

Bizim bunlara verdiğimiz delilller ışığında PYD/YPG/PKK'nın bağlantılı olduğunu belgeledik. ABD'nin, Fransa'nın bu konuda iki yüzlülükleri var. Bunlar biraz da ABD'ye güvendiler. Ama sonunda masaya oturmak zorunda kaldılar.