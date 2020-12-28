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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Rusya ziyareti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Rusya ziyareti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Rusya ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8’inci toplantısı için Rusya’ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci toplantısı vesilesiyle Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek. 29 Aralık Salı günü Soçi'de gerçekleşecek ziyarette iki ülkenin ilişkileri ana gündem maddesi olacak. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında; iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Toplantı sonunda ise Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacak.

Utku Şimşek
 

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