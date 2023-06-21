Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz ve Fransız mevkidaşları ile görüştü



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı nedeniyle geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan ile bir araya geldi.

Bakan Hakan daha önce ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lkke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

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