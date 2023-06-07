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Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Her iki bakan da “Daimi Ortak Mekanizma” toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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