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Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Karadağ’da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç’le görüştü.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da temaslarına başladı. Karadağ Türk Ticaret Odası'nın açılışına katılan Bakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç'le görüştü.

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