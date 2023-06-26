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Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ'da Kurban Bayramı Resepsiyonu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ'da Kurban Bayramı Resepsiyonu'na katıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ'da Kurban Bayramı Resepsiyonu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Karadağ’da Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic tarafından düzenlenen Kurban Bayramı Resepsiyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ’da Kurban Bayramı Resepsiyonu’na katıldı - Tıkla İzle


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic tarafından düzenlenen Kurban Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.
Resepsiyona, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ve Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic de iştirak etti.

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