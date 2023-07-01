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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde'de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Görüşmede ayrıca, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda işbirliği hususları da gündeme geldi.

Doğukan Gürel

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