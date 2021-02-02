Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "40 bin doz aşıyı yavru vatana ulaştırdık'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye gelen aşının belli bir oranını KKTC'ye gönderiyoruz. 40 bin doz aşıyı yavru vatana ulaştırdık. Türkiye'ye aşı geldikçe Kıbrıs Türk halkına aşıyı ulaştıracağız. Tüm Kıbrıs Türk halkının aşılanması konusunda hükümete tüm desteği vereceğiz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Türkiye'ye gelen aşının belli bir oranını KKTC'ye gönderiyoruz. 40 bin doz aşıyı yavru vatana ulaştırdık. Türkiye'ye aşı geldikçe Kıbrıs Türk halkına aşıyı ulaştıracağız. Tüm Kıbrıs Türk halkının aşılanması konusunda hükümete tüm desteği vereceğiz" dedi.

"(Kıbrıs sorunu) Egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Bugün Kıbrıs adasında iki toplum, iki halk, iki devlet var. Bunun resmileşmesi gerekiyor" dedi.

"Kıbrıs Türk halkı son seçimde verdiği oylarla iki devletli çözüm istediğini göstermiştir. Önümüzdeki süreçte görüşmeleri sürdüreceğiz. BM 5+1 toplantısında müzakere var mı yok mu göreceğiz" dedi.