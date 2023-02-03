Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konsolosluk kapatan ülkelere tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde bir araya geldi. İkili görüşmede Türkiye - Arjantin arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel konular ele alındı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konsolosluklarını kapatan ülkelerle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkeyiz, bariz bilgi paylaşmadan böyle giderlerse bizim de atacağımız bazı adımlar olacaktır" dedi.

Türk - Arjantin ortaklığının daha da gelişeceğine inanıyoruz

Basın açıklamasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ele aldık, bundan sonra daha sık görüşmemiz gerektiğini anladık. İlişkilerimizi geliştirmek için yaptığımız anlaşmalar var, ticaret hacmimizi değerlendirdik. Enerji ve savunma sanayi alanında ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyoruz. İkili ticaret hacmimizi geliştirmemiz için attığımız büyük adımlar var. Bu ziyaretle mevkidaşım, iş insanlarımızla da temas halinde bulunacak. Türk - Arjantin ortaklığının daha da gelişeceğine inanıyoruz. Milli gururumuz TOGG'un performans denemeleri Arjantin'de gerçekleştirildi ve testlerden başarılı bir şekilde geçti. Bizim İHA'larımızın ne kadar etkili olduğunu tüm dünya biliyor, bu konuda Arjantin ile de iş birliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında Ukrayna'da süregelen savaşa ve Azerbaycan - Ermenistan arasındaki normalleşme adımlarına değinen Çavuşoğlu, "Ukrayna'da devam eden savaş konusunda dostuma bilgiler verdim. Ayrıca Ermenistan - Azerbaycan Savaşı sonrasındaki barış adımları konusunda da kendilerine bilgi aktardım. Amacımız Güney Kafkasya'nın da istikrar ve kalkınma bölgesi olması. Biz Azerbaycan ve Türkiye olarak adım atma konusunda samimiyiz. Ermenistan'ın da mesafe kat etmesi bu amaca yönelik önemli adımlar olacaktır'' şeklinde konuştu.

Türkiye'de terör tehdidi var' imajı vermek istiyorlarsa bu müttefikliğe sığmaz

Türkiye'de terör tehdidi iddiasıyla konsolosluklarını kapatan ülkelere seslenen Çavuşoğlu konuşmasında, "Bazı batılı ülkelerin büyükelçilikleri konsolosluk birimleri dahil tüm hizmetlerini durdurdular. Bir terör tehdidi varsa müttefiklerimizin bu tehdidin neyden ve kimden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Doğru olan, bu tehditleri bize aktarmaları. Böyle bir tehdit varsa bertaraf edilmesi gerekiyor. İstihbaratımızda böyle bir bilgi paylaşımı yok. ‘Türkiye'de terör tehdidi var' imajı vermek istiyorlarsa bu müttefikliğe sığmaz. Terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkeyiz, bariz bilgi paylaşmadan böyle giderlerse bizim de atacağımız bazı adımlar olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bu işbirliğimizin bir örnek olması gerekiyor ve pek çok ülkenin buna ihtiyacı var

Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ise açıklamasında Türkiye ve Arjantin işbirliğine değindi. Cafiero, Buradaki ilişkimiz uluslararası seviyede çok geniş. Doğal bir uzaklığımız var ama bölgede olan bitene duyarlıyız. Enerji ve gıda fiyatlarının yükselmesinin büyük bir küresel etkileri oluyor. Özellikle Latin Amerika ve Afrika kırılgan bir bölge, o yüzden Fernandez ve Erdoğan gibi güçlü liderlere ihtiyaç var. Her zaman burada barışın acil olduğuna dair çağrı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin özellikle tahıl koridoru konusundaki rolünü takdir ediyoruz. Hala pandeminin yaralarını sarıyoruz. Bu işbirliğimizin bir örnek olması gerekiyor ve pek çok ülkenin buna ihtiyacı var" dedi.

Batuhan Altınbaş

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