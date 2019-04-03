Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen “Turkey's Role in NATO and Regional Security” başlıklı panelde konuştu. Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş, yapılmış bir anlaşmadır. F-35 ise kapsamlı bir programdır. Türkiye bu programın bir parçası. Biz F-35'lerin birçok parçasını üretiyoruz. Biz 1.2 milyar dolar ödedik şu ana kadar ve 2.3 milyar dolarda ödenecek olan bir meblağ var. Biz bütün yükümlülüklerimizi kendi adımıza yerine getirmiş durumdayız. Bu çok kapsamlı bir program. Burada ABD bir şey üretiyor ve onu NATO müttefiki olan Türkiye'ye satıyor böyle bir şey yok. Biz bu programın bir parçasıyız" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'deki savunma sanayisi sadece bu projeye bağlı değil. Biz kendi savunma sanayimizi geliştiriyoruz. Biz ihtiyaç duyduğumuz savunma sanayisinin yüzde 70'ini kendimiz üretiyoruz. Savunma sanayimizi gelecekte de geliştirmeye devam edeceğiz ve Türk halkı çevremizdeki tehditleri de çok iyi anlamakta. Biz çok barışçıl bir ortamda yaşamıyoruz dört bir yanımız çatışmalarla dolu ve biz NATO'nun en öndeki cephe hattındayız. NATO'nun karşı karşıya kaldığı bütün sıkıntıların, düzensiz göç, terörizm, iç savaş, Dağlık Karabağ'dan tutun da Gürcistan'a kadar. Oradan tutun da Kırım'a kadar, Kıbrıs meselesi var" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in herhangi bir NATO üyesinin herhangi bir ülkeden savunma sistemi alabileceğine dair mesajını dile getirdi.

S-400'lerin Türkiye'nin acil ihtiyacına cevap verdiğini belirten Çavuşoğlu, ABD'nin F-35'leri teslim etmesi konusunda ise, "Şu anda konu üzerinde çalışıyoruz. ABD'deki farklı kurumlardan farklı beyanlar var. Farklı şeyler söyleniyor bunların teslimatı ile alakalı. ABD'nin Suriye'den çekilmesi gibi konularda da bu böyle, ABD'deki farklı kurumlardan çelişkili açıklamalar gelebiliyor. Ama genel olarak bu konu üzerinde çalışmaya devam etme konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdi"

Trump'ın yapılan bir telefon görüşmesinde bir önceki ABD hükümetinin Türkiye'ye Patriot uçaksavar füzesi satmamak konusunda hatalı olduğunu belirttiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu ile ilgileneceğinin sözünü verdi" dedi.

"Biz ABD'den PKK ile birlik olmamasını istiyoruz"

F-35 konusunun yeniden ele alınabileceğini belirten Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de olmasının mı yoksa olmamasının mı Türkiye için daha iyi olduğu sorusuna ise, "Biz ülkenin toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Tüm dış güçler Suriye'den ayrılırsa biz rahat ederiz. Bizim ABD'nin bölgede kalması ile ilgili problemimiz şu; ABD PKK/PYD terör örgütleri ile angaje oluyordu. Ve biz ABD'den şunu istiyoruz, bu angajmanı bitirin, onlarla artık birlik olmayın. Ama hala ABD bu terör örgütlerini destekliyor ve bunlarda bize doğrudan bir tehdit" şeklinde konuştu.

"ABD terör örgütü ile birlikte çalışıyor onlara silah veriyor"

ABD'nin PKK ile olan ilişkisinin iyi bir tarafı olmayacağını belirten Çavuşoğlu, "ABD terör örgütü ile birlikte çalışıyor, onlara silah veriyor. Bunların arasında ağır silahlar da var. Bu bizim için büyük bir risk. Biz bunu ABD'ye söyledik. Münbiç yol haritasına da bunu koyduk. Bu konuda mutabık da kaldık. YPG bu bölgeden çıksın ve biz de birlikte çalışalım, yerel yapılar oluşturalım dedik. Bir güvenlik yapısı, yönetim yapısı kurulsun dedik. Ama yol haritası henüz hayata geçirilebilmiş değil" dedi.

ABD ile birlikte üzerinde çalışılması gereken çok fazla konu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Eğer tüm ülkeler Suriye'den çıkarsa Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için iyi olacak" şeklinde konuştu.

"YPG konusunda görüş ayrılığımız olsa da ABD ile birlikte çalışıyoruz"

ABD'nin Münbiç'de doğrudan bir rolü olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Münbiç'te bir mutabakat var. Ülkenin geleceği için bu önem taşımakta, siyasi sürecin devam etmesi önem taşımakta ve ABD Suriye'de bizim için hala ana partnerlerden bir tanesi, YPG konusunda görüş ayrılığımız olsa da birlikte çalışıyoruz" dedi.