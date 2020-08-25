Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert Yunanistan açıklaması: 'Bu şımarıklıktan vazgeçin'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Yunanistan'ın samimi olmadığını Mısır ile yaptığı anlaşmada gördük."

"Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın"

"(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız."

"İyi diyalog için Yunanistan'ın tüm şartlarını kabul etmemiz mümkün olmaz."

"(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var."



