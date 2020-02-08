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Dışişleri Bakanlğından Rus heyeti ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlğından Rus heyeti ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlğından Rus heyeti ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Rus heyetle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, “Heyetler arası görüşmelerde İdlip’teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu” denildi.

Dışişleri Bakanlığından Rus heyetle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, “Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi S. Verşinin ve RF Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi A. Lavrentiev başkanlığında, RF askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında iki tur halinde 3 saatlik görüşmeler yapıldı.

Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesinin kararlaştırıldığı da belirtildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
 

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