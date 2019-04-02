Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı geleceğin Türk avrokratlarını yetiştiriyor

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere sağlanan Avrupa Koleji burs programı, iki yıl aradan sonra yeniden başladı.

2019-2020 akademik yılı için Burs Programına toplam 216 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasından Avrupa Koleji tarafından ön kabulü geçen 63 aday AB Başkanlığının sağladığı 13 bursu almak için 7-8 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul'da mülakata girecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle AB Başkanlığı internet sayfasında yayınlandı.

Avrupa Koleji Burs Programı ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumudur. Bugüne kadar 103 Türk öğrenci kolejden mezun olmuştur. Avrupa Koleji burs programı geleceğin avrokratları arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır ve Türkiye'nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Koleji Burs Programı 2019-2020 akademik yılı için burs sağlayan özel sektör kuruluşları; Vehbi Koç Vakfı, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., TAV Havalimanları Holding, ING Bank Türkiye, Gateway Management Lojistik A.Ş., Sabancı Holding A.Ş., Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş., Sanko Holding A.Ş., Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. olarak açıklandı.



Emin Kuvat

