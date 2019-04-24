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Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, “ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Ermenilerin kurguladıkları sübjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez. Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump'ı adil olmaya davet ediyoruz. Türkiye, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır. 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir. Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz.” 

Derya Yetim 
 

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