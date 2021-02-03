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Dışişleri Bakanlığı: 'ABD ve RF'nin Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'ABD ve RF'nin Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'ABD ve RF'nin Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD ve RF’nin, 5 Şubat 2021’de sona erecek olan Yeni START’ın beş yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un ABD ve RF'nin Yeni START antlaşmasını (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) beş yıl süreyle uzatma kararı hakkındaki soruya, “ABD ve RF'nin, 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın beş yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.

ABD ve RF'nin nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibariyle küresel öneme sahiptir. Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz” diye cevap verdi.

Musa Erdoğan

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