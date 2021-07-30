İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da Birleşmiş Milletleri hedef alan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da Birleşmiş Milletleri hedef alan saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da Birleşmiş Milletleri hedef alan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin, Afganistan’ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Musa Erdoğan
ANKARA (İHA) - 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletlerin, Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine bugün (30 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, bir polis memurunun hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'da barışın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için çaba gösteren Birleşmiş Milletleri hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden memurun ailesine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.