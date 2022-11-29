Dışişleri Bakanlığı, 'Ahlat Taş İşçiliği Geleneği, UNESCO'un Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde'

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği adlı ulusal adaylık dosyamız, 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 17. oturumunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedilmiştir. Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 22'ye ulaşmıştır. Ata yadigarı geleneksel sanatlarımızı yaygınlaştırarak korumak amacıyla farkındalığı artırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Musa Enes Aksakal



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