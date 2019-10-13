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Dışişleri Bakanlığı Avrupa ülkelerini uyardı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa ülkelerini uyardı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa ülkelerini uyardı

Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde PKK’lılar tarafından şiddet içeren eylemleri yapıldığını, bu nedenle diplomatik temsilciliklerin, Türk vatandaşlarının ve Türk çıkarlarının korunması için hassasiyet gösterilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz. PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."

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