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Dışişleri Bakanlığı: "Azerbaycan son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Azerbaycan son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir"

Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri geldiğini vurgulayarak, Azerbaycan'ın da son kez Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat verdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün yerel saatle saat 12.00'de yürürlüğe girmek üzere cephe hattında ateşkes ilan edildiği hatırlatılarak, "27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir.

Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir.

İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir.

Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir" denildi.

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