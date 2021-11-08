Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni kutladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Muharebesinde 8 Kasım 2020'de Şuşa'yı kurtararak taçlandırdığı zaferini kutlandığı belirtildi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri kazanmak için meşru müdafaa hakkını kullandığı kaydedilen açıklamada, “9 Kasım'da imzalanan Üçlü Bildiri ile sahadaki zaferini masada da tescil etmiş, yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını öz iradesiyle hayata geçirmiştir. Azerbaycan'ın zaferiyle, zorla yerlerinden edilmiş 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz için de memleketlerine dönüş yolunun açılmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir”

Karabağ Zaferi ile işgal altındaki toprakları azat etmediğini, bölgede özlem duyulan kalıcı, istikrar ve iş birliğinin de yolunu açtığı aktarılan açıklamada, “Süratle abat olan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde Füzuli Uluslararası Havalimanı, Zafer Yolu gibi bölgenin çehresini değiştiren projeler, Azerbaycan'ın yapıcı gücünün göstergesidir. 'İki devlet tek millet' inancıyla, Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız Azerbaycan'ın sevinç ve gururunu paylaşıyoruz. Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir” değerlendirmesi yapıldı.

Mevlüt İşli

