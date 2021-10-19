Dışişleri Bakanlığı: 'Büyükelçilere, bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu iletildi'

Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'ya ilişkin açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerini bakanlığa çağırdı. Büyükelçilerle yapılan görüşmenin ardından ise Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde dün akşam ortak bir açıklama yayımlayan Ankara'daki bir grup Büyükelçi bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır. Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, sözkonusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğunun vurgulandığı belirtilerek, “Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş,

Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır” denildi.

Mevlüt İşli - Hidayet Türkyılmaz

