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Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’nın Güney Sulawesi Eyaleti’nin Makassar kentinde bir kiliseye yönelik olarak yapılan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Endonezya'nın Güney Sulawesi Eyaleti'nin Makassar kentinde bir kiliseye yönelik olarak bugün (28 Mart) gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını büyük üzüntüyle öğrendik.

Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz.

Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya halkı ve Hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz” denildi.

Musa Erdoğan

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