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Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli

Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir''

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