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Dışişleri Bakanlığı: 'Ermenistan'ın, Berde'ye yönelik saldırılarını en ağır şekilde kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Ermenistan'ın, Berde'ye yönelik saldırılarını en ağır şekilde kınıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Ermenistan'ın, Berde'ye yönelik saldırılarını en ağır şekilde kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın ilan edilen ateşkese rağmen Azerbaycan’da çatışma bölgesi dışındaki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını en ağır şekilde kınıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan'ın, dün (26 Ekim) ilan edilen ateşkese rağmen Azerbaycan'da çatışma bölgesi dışındaki sivil yerleşim alanlarına yönelik olarak devam eden saldırıları tüm evrensel insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına almaktadır. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bugün akşam saatlerinde Berde kentine yönelik saldırısında biri 2 yaşında bir çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştır.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz. Ermenistan'ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan'ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz. Minsk Grubu Eşbaşkanlarının girişimleriyle bugüne kadar ilan edilen 3 ateşkesin her seferinde Ermenistan tarafından ihlal edilmesine rağmen, bu ihlallere Eşbaşkanlardan herhangi bir tepki gelmemesini de manidar buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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