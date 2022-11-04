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Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı Han'ı hedef alan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı Han'ı hedef alan saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı Han'ı hedef alan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, bir siyasi etkinlik esnasında eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ı hedef alan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından eski Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 3 Kasım'da Pakistan'da siyasi etkinlik sırasında eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının kınandığı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın huzuruna ve istikrarına önem verdiğine ve Türkiye'nin Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğine vurgu yapıldı.

Mustafa Cenik
 

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