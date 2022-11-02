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Dışişleri Bakanlığı: 'Etiyopya'daki barış mutabakatından memnuniyet duyuyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Etiyopya'daki barış mutabakatından memnuniyet duyuyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Etiyopya'daki barış mutabakatından memnuniyet duyuyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, “Etiyopya’nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyor, sözkonusu mutabakatın kalıcı olmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

 Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi'nin yürüttüğü barış görüşmelerinde Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyor, söz konusu mutabakatın kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Bu görüşmelere öncülük eden Afrika Birliği'ni, ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ve katkı sağlayan tüm tarafları gayretlerinden ötürü kutluyoruz. Etiyopya'da barış ve huzurun tesisi için dost ve kardeş Etiyopya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

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