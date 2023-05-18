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Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların 18 Mayıs günü Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fanatik Yahudi grupların 18 Mayıs günü Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail Hükümeti'ne bu tür provokatif eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyor ve bunu teminen kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemlerin ciddiyetle ve gecikmeksizin alınmasını bekliyoruz” denildi.

Musa Erdoğan

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