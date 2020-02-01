Dışişleri Bakanlığı İç Değerlendirme Toplantısı

Toplantıda, 2019 yılının genel değerlendirmesinin yanı sıra, yoğun dış politika gündemine dair gelişmeler ve 2020 yılında “Girişimci ve İnsani Dış Politikamız” çerçevesinde atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Kurum-içi eşgüdüm ve planlama amaçlarına da hizmet edecek toplantı vesilesiyle, Bakan Çavuşoğlu'nun açıkladığı “Yeniden Asya” ve “Dijital Diplomasi” girişimlerinde gelinen nokta, 27-29 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek 1. “Antalya Diplomasi Forumu”nun hazırlıkları, kriz yönetimi ve kamu diplomasi faaliyetleri ile 2020 çalışma takvimi dahil başlıklar ele alınacak.

İrfan Çalışkan