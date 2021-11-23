Dışişleri Bakanlığı: 'İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ülkemizi ziyaret edecek'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl ülkemizin de desteğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) yeni Genel Sekreteri olarak seçilen ve 17 Kasım 2021 tarihi itibarıyla görevine başlayan Hissein Brahim Taha, 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sayın Cumhurbaşkanımızın daimi başkanlığını deruhte ettiği İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Oturumu'na katılmak üzere ülkemizi ziyaret edecektir. Görevine başladıktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini ülkemize gerçekleştirecek olan Genel Sekreter Taha'nın ülkemizi ziyareti kapsamında İİT üyesi ve gözlemci ülkelerden ekonomi ve ticaretten sorumlu Bakanların katılımıyla düzenlenecek toplantının açılış oturumuna hitap etmesi ve bu vesileyle makamlarımızca kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz