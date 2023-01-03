Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'i sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskını hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. İsrail'i Kudüs'teki dini mekanların statüsünü ve kutsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mevlüt İşli



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