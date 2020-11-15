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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarını gasp etmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarını gasp etmesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarını gasp etmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail, Doğu Kudüs yakınlarında 1257 üniteli yeni bir yasadışı yerleşim birimi inşası kararıyla, uluslararası hukuku çiğnemeyi ve Filistin halkının haklarını gasp etmeyi sürdürmekte olduğunu bir kez daha göstermiştir” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Doğu Kudüs'te 108 ilave yasadışı yerleşim birimi inşasına onay veren İsrail, bu kere Doğu Kudüs yakınlarında 1257 üniteli yeni bir yasadışı yerleşim birimi inşası kararıyla, uluslararası hukuku çiğnemeyi ve Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmekte olduğunu bir kez daha göstermiştir. İsrail'in, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında ilave yasadışı yerleşim yerleri inşa etmek suretiyle, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye çalıştığı açıktır. Filistin Devleti'nin kuruluşunun 32. yıldönümünü kutladığımız bu günde, Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, uluslararası toplumun iki devletli çözüm vizyonunu destekleyen tüm üyelerini, İsrail'in bu mütecaviz eylemlerine karşı çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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