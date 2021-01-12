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Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini endişeyle karşılıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail’in, Batı Şeria’da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz. Bu adım İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil etmektedir. İsrail'in, söz konusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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