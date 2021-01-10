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Dışişleri Bakanlığı: 'Kırgız Cumhuriyeti'ndeki seçimlerden memnuniyet duyuyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Kırgız Cumhuriyeti'ndeki seçimlerden memnuniyet duyuyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Kırgız Cumhuriyeti'ndeki seçimlerden memnuniyet duyuyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti’nde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı Seçimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kırgızistan'da 10 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halkoylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkoylaması sonuçlarının dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, Kırgızistan'daki demokratik sürecin kapsayıcılık ve toplumsal uzlaşı temelinde neticelendirilmesi yönünde atılacak adımları destekleyecektir” denildi.

Musa Erdoğan

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