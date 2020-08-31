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Dışişleri Bakanlığı: 'Kırım Tatar Türklerine yapılan uygulama endişe verici'

Dışişleri Bakanlığı: 'Kırım Tatar Türklerine yapılan uygulama endişe verici'
Dışişleri Bakanlığı: 'Kırım Tatar Türklerine yapılan uygulama endişe verici'

Dışişleri Bakanlığı, “Kırım’da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz. Sözkonusu gelişme, Kırım'ın 2014 yılında yasa dışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir. Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

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