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Dışişleri Bakanlığı: 'Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, “Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Sözkonusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Sözkonusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapıyoruz. Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bölgede gerilimin azaltılması, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegâne yöntemi, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

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