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Dışişleri Bakanlığı Libya'da gemiye uygulanan 'keyfi para cezası'nı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Libya'da gemiye uygulanan 'keyfi para cezası'nı kınadı
Dışişleri Bakanlığı Libya'da gemiye uygulanan 'keyfi para cezası'nı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter tarafından gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır. Libya'da Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir. Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.

Musa Erdoğan

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