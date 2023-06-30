Dışişleri Bakanlığı: 'Lizbon Büyükelçimiz Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz'

Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

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