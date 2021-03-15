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Dışişleri Bakanlığı: 'Myanmar'daki gelişmeleri şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Myanmar'daki gelişmeleri şiddetle kınıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Myanmar'daki gelişmeleri şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, “Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Dün (14 Mart) Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmiş olmasını derin üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Askeri rejime şiddeti derhal durdurması ve demokrasiye dönüş adımlarını gecikmeksizin atması yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

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