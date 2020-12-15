Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nijer'in Güney doğusundaki Toumour (Diffa) bölgesinde 13 Aralık gecesi sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve Hükümeti'nin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.

Musa Erdoğan