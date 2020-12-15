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Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da yatılı okula yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da yatılı okula yönelik silahlı saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da yatılı okula yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Nijerya’nın Katsina eyaletinde silahlı bir grup tarafından erkek yatılı okuluna düzenlenen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırı hakkında yazılır bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Nijerya'nın Kuzey Batısı'nda yer alan Katsina Eyaleti'nde bulunan bir ortaokula 11 Aralık Cuma gecesi silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 400'den fazla öğrencinin kayıp veya kaçırılmış olduğuna dair haberler büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kimliği belirsiz saldırganlar tarafından okul çağındaki masum çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu menfur eylemi güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin biran önce sağ salim aileleriyle kavuşmasını diliyor, dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

Mehmet Kalay

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