Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün (27 Aralık) meydana gelen terör saldırısında ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında 11 Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Belucistan'daki menfur terör eylemini kınıyoruz. Terör saldırısında ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Musa Erdoğan