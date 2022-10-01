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Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın, Ukrayna'daki 4 bölge için olan ilhak kararını reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın, Ukrayna'daki 4 bölge için olan ilhak kararını reddediyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın, Ukrayna'daki 4 bölge için olan ilhak kararını reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz” denildi.

Mehmet Kalay
 

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