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Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonu kabul edilemez buluyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonu kabul edilemez buluyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonu kabul edilemez buluyoruz'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir.”

Mustafa Cenik
 

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